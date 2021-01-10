Gençlerbirliği'nden kaleci Übeyd'e destek
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Gençlerbirliği'nden kaleci Übeyd'e destek

10.01.2021 15:00 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:03
Gençlerbirliği'nden kaleci Übeyd'e destek

"Biz, altyapı oyuncularımızı bir günde kazanmadık, bir günde de kaybetmeyeceğiz""Genç bir futbolcunun kariyeri, hepsinden öte hayatı, sizin tüm kirli komplolarınızdan da kirli hayallerinizden de değerlidir"İSTANBUL,- Gençlerbirliği Kulübü, Galatasaray'a 6-0 mağlup oldukları karşılaşmada...

"Biz, altyapı oyuncularımızı bir günde kazanmadık, bir günde de kaybetmeyeceğiz"

"Genç bir futbolcunun kariyeri, hepsinden öte hayatı, sizin tüm kirli komplolarınızdan da kirli hayallerinizden de değerlidir"

İSTANBUL,- Gençlerbirliği Kulübü, Galatasaray'a 6-0 mağlup oldukları karşılaşmada Süper Lig'deki ilk maçına çıkan genç kalecileri Übeyd Adıyaman'a yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. Kaleci Übeyd'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından Başkent ekibi de resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla genç kalecisini sahip çıktı.Kırmızı beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Sosyal medya holiganlarına karşı dün yaşananlara dair istemeyerek de olsa bu açıklamayı yapıyoruz. Komplo teorisyenine dönüşen kifayetsiz muhterisler, Galatasaray maçından sonra genç kalecimizi, yargıladı ve mahkum etti.  Yine bilindik yollar, bilindik arşivler… Bu mankurt kafalar, Türkiye'nin tüm altyapı futbolcularına "Avrupa kupalarında maça çıkan Türk takımlarına başarı dilemeyin. Çünkü gün geldiğinde biz onu işimize geldiği gibi kullanır, kariyerinizi bitirmek için canla başla çalışırız." mesajını verdi. Biz, altyapı oyuncularımızı bir günde kazanmadık, bir günde de kaybetmeyeceğiz. Genç bir futbolcunun kariyeri, hepsinden öte hayatı, sizin tüm kirli komplolarınızdan da kirli hayallerinizden de değerlidir. Futbol, sizin takımlarınızı şampiyon yapmak ya da şampiyonluktan etmek için oynanmıyor. Takımlar, imkanları ölçüsünde gelecekleri için mücadele veriyor. Dünyanın, bu kifayetsiz muhterislerden, bu suya yazan sosyal medya mankurtlarından, bu kendini bilmez adi asalaklardan bir an evvel kurtulmasını umut ediyoruz. Bırakın gençler oynasın, bırakın çocuklar oynasın… Gölge etmeyin başka ihsan istemiyoruz! Bu vesileyle bir kez daha centilmen Gençlerbirliği taraftarına değerli duruşları için teşekkürü borç biliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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