Muammer Akyüz: TSYD Kupası takımımız için daha net kanaatlere varabileceğimiz bir maç olacak
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Muammer Akyüz: TSYD Kupası takımımız için daha net kanaatlere varabileceğimiz bir maç olacak

Muammer Akyüz: TSYD Kupası takımımız için daha net kanaatlere varabileceğimiz bir maç olacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlerbirliği Basından Sorumlu Asbaşkanı Muammer Akyüz, oynanan iki hazırlık maçının ardından takımı ve gündemi değerlendirdi.

Gençlerbirliği Basından Sorumlu Asbaşkanı Muammer Akyüz, oynanan iki hazırlık maçının ardından takımı ve gündemi değerlendirdi.

Muammer Akyüz'ün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:  "Yönetime geldiğimizde geçen yılın takımından büyük bir bölümü, özellikle yabancıların tümüne yakını ile ilk on birin önemli yerli oyuncularından ciddi bir bölümü kulübümüzden ayrıldı.Elde kalan oyunculardan bir iskelet takım kurma imkanı yoktu. Kulübümüzün tüm maddi sıkıntılarına rağmen teknik direktörümüzün ve sportif direktörümüzün de fedakar çabaları ile ciddi transferler yapıldı. Yeni bir takım oluşturuldu.Doğal olarak bu kadronun tam bir takım olabilmesi için belli bir zamana ihtiyaç vardır. Diğer takımlar 5-6 hazırlık maçı oynarken takımımız Fenerbahçe maçından sonra ikinci hazırlık maçını tesislerinde Yılport Samsunspor ile oynadı.Bu tür hazırlık maçlarında tabi ki galibiyet istenir ancak galibiyetten önemli olan, takım olma yönünde edinilecek deneyim ile hocalara kadro oluşturma konusunda sağladığı katkıdır.Yeni kurulmakta olan takımımızın gerek Fenerbahçe gerekse Samsunspor  maçlarındaki performansı şahsen beni umutlandırmaktadır.Sezon açılışı öncesi TSYD Ankara Kupası maçında Ankaragücü ile oynayacağımız hazırlık maçının da çok yararlı, ciddi bir hazırlık maçı olacağını düşünüyorum. Takımımız hakkında da daha net kanaatlere varabileceğimiz bir maç olacaktır.Uzun zamandır futbola hasret çeken Gençlerbirlikli ve Ankaragüçlü taraflar için bu maç iyi bir fırsat olacak, iki takım taraftarlarının da  kendilerine yakışır centilmence davranacaklarına inanıyorum.Teknik kadromuzun da görüşleri doğrultusunda; takımımızın ihtiyaç duyduğu bir iki mevkiye daha transfer çalışmalarımızda devam etmektedir."


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Muammer Akyüz: TSYD Kupası takımımız için daha net kanaatlere varabileceğimiz bir maç olacak - Haberler Spor
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