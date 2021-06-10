Gençlerbirliği'nde olağanüstü seçimli genel kurul başladı
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Gençlerbirliği'nde olağanüstü seçimli genel kurul başladı

Gençlerbirliği'nde olağanüstü seçimli genel kurul başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlerbirliği Kulübü'nde başkanlık seçiminin ve yeni yönetim kurulunun da belli olacağı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul başladı.

Gençlerbirliği Kulübü'nde başkanlık seçiminin ve yeni yönetim kurulunun da belli olacağı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul başladı.

Gençlerbirliği'nde başkanlık seçiminin ve yeni yönetim kurulunun seçileceği Olağanüstü Seçimli Genel kurul, gündemdeki maddelerin oylamaya sunulması ve faaliyet raporlarının okunmasıyla birlikte başladı. Hasan Gerçeker'in divan başkanı seçildiği olağanüstü genel kurul, Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. - ANKARA

Gençlerbirliği'nde olağanüstü seçimli genel kurul başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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