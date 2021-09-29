Gençlerbirliği'nde Balıkesirspor maçı hazırlıkları
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Balıkesirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Balıkesirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, gol organizasyonlarıyla sürdü. Antrenman, dar alan ve tam sahada yapılan taktik çalışmayla sona erdi.
Gençlerbirliği, hazırlıklarına yarın devam edecek.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri