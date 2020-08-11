Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz ayrıldı Gençlerbirliği, 27 yaşındaki defans oyuncusu Ahmet Oğuz ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Gençlerbirliği, 27 yaşındaki defans oyuncusu Ahmet Oğuz ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve uzun yıllar Kırmızı Kara formamızı giyen Ahmet Oğuz ile yollarımızı ayırdık. Ahmet Oğuz'a emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinde başarı diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA