Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz ayrıldı
Gençlerbirliği, 27 yaşındaki defans oyuncusu Ahmet Oğuz ile yolların ayrıldığını bildirdi.
11.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:24
Gençlerbirliği, 27 yaşındaki defans oyuncusu Ahmet Oğuz ile yolların ayrıldığını bildirdi.
Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve uzun yıllar Kırmızı Kara formamızı giyen Ahmet Oğuz ile yollarımızı ayırdık. Ahmet Oğuz'a emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinde başarı diliyoruz" denildi.
Kaynak: DHA