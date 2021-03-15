Gençlerbirliği maçı sonrası Fenerbahçe'den FETÖ patlaması: Sokağa dökmeye çalışıyorlar

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen, Gençlerbirliği karşılaşmasının Video Yardımcı Hakem (VAR) operatörüyle ilgili ellerinde önemli bilgiler olduğunu söyledi.

Sarı-lacivertli takımın, Ülker Stadı'nda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yöneticilerden Selahattin Baki, "Futbol Türkiye'de sadece futbol değildir ve futboldan FETÖ tam olarak temizlenmedi, bu cümleyi kim kullanmıştı? Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç. Bir hafta oldu olmadı, bu cümleyi kullandıktan sonra bu akşam başımıza gelenler kamuoyunun malumu. Hiç girmeyeceğim, iyi oynadık, kötü oynadık... Kötü de oynasak hakkımızı kimseye yedirmeyiz ve hakkımızı da kimse yememeli. Bugün yediğimiz gole bakıyorum, kesinlikle gol ofsayt. Şimdiden de uyarımı yapayım, bu golü Nazım Sangare'nin ayağına değdi, Nazım'ın üzerine yıkmaya çalışacaklar, kılıf büyük ihtimalle Nazım Sangare olacak. Hiç o işlere de girmesinler, şimdiden uyarıyorum. Çünkü Nazım'a değmiş olsa bile top ilk ayaktan çıktığı anda zaten ofsayt. Dolayısıyla bu oyunları tutmayacak." ifadelerini kullandı.

"FETÖ'CÜ ZİHNİYET FENERBAHÇELİLERİN SİNİR UÇLARIYLA OYNUYOR"

"Bugünkü VAR operatörüyle ilgili elimizde bazı bilgiler var. Birkaç hafta önce oynanan ve bizim yine ofsayt diye golümüzü iptal eden VAR operatörü. Aynı kişi." diyen Baki, şöyle konuştu:

"Bu kişinin kim olduğunun araştırılmasını, devletimizden Fenerbahçe'miz adına istirham ediyorum. Kendi geçmişinin araştırılmasını, kendi aile ilişkilerinin araştırılmasını istirham ediyorum. Zaten çok yakında biz bir refleks görmezsek kendimiz açıklayacağız. Artık tiyatroyu da geçti, çok tehlikeli bir hal almaya başladı bu iş. Bu camia, operasyon yemiş bir camia. Tekrar Fenerbahçe camiasının sinir uçlarıyla oynanmaya başlandı ve ben artık bunun bilerek, bu FETÖ'cü zihniyetin bilerek Fenerbahçe taraftarının sinir ucuyla oynayıp insanları sokağa döküp kaos çıkarmaya çalışmalarına yoruyorum bu işi. Bu kadar da net konuşuyorum. Fenerbahçe yönetimi olarak bu kadar net konuşuyoruz. Artık futbolu, sporu, her şeyi aştı bu işler. İki operasyon yapılıyor, Fenerbahçe iyidir, kötüdür o futbolseverlerin yorumudur ama kardeşim sen kötü de olsa yediğin gol ofsaytsa saymayacaksın, attığın gol golse vereceksin."

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDAN İSTİRHAM EDİYORUM"

VAR çizgisinin yapay zekayla çizilmediğinin altını çizen sarı-lacivertli yönetici, "Sokaktaki birçok insan şöyle varsayıyor, bir yapay zekayla bu çizgi çekiliyor. Hayır yapay zekanın ilk noktasını koyan operatör, bilgisayarın başındaki insan eli. Yani manipülasyona açık, eğer ortada kötü niyet varsa ki bize karşı olduğu artık aşikar, bunu yapay zekaya da kimse yıkamaz. Fenerbahçe camiası artık uyandı, bunları yemiyoruz. Tekrar ediyorum, burada devletimizden istirham ediyorum, artık bu tür ilişkisi olan insanları lütfen deşifre edin, lütfen bunları futboldan temizleyin. Yoksa 11 maç sonra bu sezon biter kavga ve gürültüyle, şampiyon olan olur, ikinci olan olur, önümüzdeki sezon kaldığımız yerden devam ederiz. Hayatta en sevdiğim şey futbol, futboldan bu kadar bıkkınlık gelecek seviyeye geldim. Devletimizin de çok büyük futbolsever üyeleri olduğunu biliyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, istirham ediyorum. Lütfen bizim ulaştığımız bilgiler üzerinden, devletimizden de bir temizlik bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ALPER PİRŞEN: YENİ BİR DÜZEN KURULMASI GEREKİYOR

Alper Pirşen de VAR operatörüyle ilgili ellerinde önemli bilgilerin olduğunun altını çizerek, "Aklımızla oynuyorlar. Bu arada güzel bir detay da söyleyeyim, Galatasaray maçının operatörü de aynı arkadaş. O maçta Mesut'un tam karşıdan bir pozunu çektiler, ayak topa değmiş miydi, değmemiş miydi, o görüntüyü net vermedikleri için o gün herkesin kafasında soru işareti kaldı. Biz bunların daha sonra dijital çalışmalarını da yaptığımızda o golün de ofsayt olmadığı ortaya çıktı. O maçta onu yapan operatör, bu maçta da top ayaktan çıktıktan sonra çizgi çekiyor. Bizi artık aptal yerine koymasınlar, yakalandılar. Hawk-Eye firması, bu operatörlerin çalıştığı firmadaki çalışanların yapısı, içinde çalışanların kim olduklarını biliyoruz. Artık Fenerbahçe'nin canını yakmaya hakları yok. Bu Hawk-Eye operasyonunun mutlaka bir cezası olacak. Fenerbahçe, bu şirkete, bu çalışanlara, özellikle hem burada hem Galatasaray maçında karşımıza çıkan adamla ilgili gerekenleri yapacak. Umarım kamu daha önce davranır ama biz de gerekirse bu kişinin tüm detaylarını açıklayacağız. Soruşturması gerçekten bizim için önemli. Türkiye'de hem bu yapının hem hakem camiasının mutlaka Türk futbolunun iyi bir yere gitmesi için bir silkelenmesi gerekiyor. Sadece belirli kişilerin kalması, yeni bir düzenin kurulması gerekiyor." şeklinde konuştu.

"KAHPECE BİR GOL YEDİK"

"Hakem hataları karşısında dehşete düşüyoruz." diyen Pirşen, şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarımıza karşı sorumluyuz, kendimiz de birer taraftarız ve ben artık sindiremiyorum. Öfke kat sayımız o kadar yükseldi ki nasıl davranmamız gerektiği konusunda gerçekten ikilemde kalıyoruz. Hem TFF hem kamu burada artık gerekli düzeni vermeli. Futbol futbol olmaktan çıktı. Bu ülkenin futbol değeri gittikçe düşüyor. Ortada futbol diye bir şey kalmadı. Nazım Sangare ile ilgili önemli bir detay vereyim, Nazım Sangare'ye bağlayacaklar diye duyuyoruz, Nazım Sangare'ye bağlayamazlar, niye bağlayamazlar? Çünkü Nazım Sangare'nin topla oynadığı kanaati varsa o zaman ofsayt çizgisi çekemezsin. O zaman da VAR'a gidip tespit etmek zorundasın. Top ayaktan çıkmış, bu kuralları çok iyi biliyoruz. Artık insanları aptal yerine koymasınlar. Beş dakika sürdü, beş, bazen 9 saniye sürüyor, bazen 5 dakika sürüyor. Siz artık bizim aklımızla oynamayın. Yayıncı mı göstermedi, VAR odası mı bir türlü yayınlayamadı, o çizgiyi mi uyduramadılar ne yaptılar bilmiyoruz ama bunlar artık kabul edilebilecek şeyler değil. Gerçekten futbol olmaktan çıktı. Kahpece yenilen bir gol, hem moralimizin hem de oyun planımızın çökmesine sebep oluyor."