Gençlerbirliği ile Gaziantep 1-1 berabere kaldı
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Gençlerbirliği ile Gaziantep 1-1 berabere kaldı

31.10.2020 15:27 | Son Güncelleme: 31.10.2020 15:43

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadele, her iki devrede atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmasında Mert Nobre'nin çalıştırdığı Gençlerbirliği ile Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK kozlarını paylaştı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Konuk takım Gaziantep FK 17. dakikada Alexandru Maxim'in penaltı golüyle öne geçerken ilk devre bu skorla tamamlandı. Gençlerbirliği'nde Daniel Candeias, 56. dakikada tabelayı ilan etti.

ANTEP'İN YENİLMEZLİK SERİSİ 6'YA ÇIKTI

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 5 yaparken, 2 hafta sonra puanla tanıştı. Gaziantep FK ise 8 puana yükseldi ve yenilmezlik serisini 6. maça taşıdı.

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Gençlerbirliği ile Gaziantep 1-1 berabere kaldı
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