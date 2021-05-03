Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
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Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, günü yenileme antrenmanıyla geçirdi.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma çalışmasıyla devam etti.

Antrenman son bölümde yapılan gol çalışması ve çift kale maç ile tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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