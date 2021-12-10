Gençlerbirliği - Denizlispor maçı kaç kaç? Kocaelispor - BB Erzurumspor maç sonucu! - Haberler
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Gençlerbirliği - Denizlispor maçı kaç kaç? Kocaelispor - BB Erzurumspor maç sonucu!

Gençlerbirliği - Denizlispor maçı kaç kaç? Kocaelispor - BB Erzurumspor maç sonucu!
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TFF 1. Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Denizlispor'u ağırladı. Maç ile ilgili detay sporseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşmanın sonucunu merak eden sporseverler, Gençlerbirliği - Denizlispor maçı kaç kaç? Gençlerbirliği - Denizlispor maç sonucu! soruyor.

Gençlerbirliği ile Denizlispor, kozlarını paylaştı. Karşılaşma ile ilgili detaylar futbolseverler, tarafından merak ediliyor. Futbolseverler maç ile ilgili detayları merak ediyor. Gençlerbirliği - Denizlispor maçı kaç kaç? Gençlerbirliği - Denizlispor maç sonucu! detaylar haberimizde.

GENÇLERBİRLİĞİ - DENİZLİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Gençlerbirliği - Denizlispor karşılaşması Gençlerbirliği'nin1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı

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