Gençlerbirliği - Denizlispor maçı kaç kaç? Kocaelispor - BB Erzurumspor maç sonucu!

Gençlerbirliği ile Denizlispor, kozlarını paylaştı. Karşılaşma ile ilgili detaylar futbolseverler, tarafından merak ediliyor. Futbolseverler maç ile ilgili detayları merak ediyor. Gençlerbirliği - Denizlispor maçı kaç kaç? Gençlerbirliği - Denizlispor maç sonucu! detaylar haberimizde.

GENÇLERBİRLİĞİ - DENİZLİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Gençlerbirliği - Denizlispor karşılaşması Gençlerbirliği'nin1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet