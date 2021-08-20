Gençlerbirliği, Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yarın deplasmanda sezonun ikinci haftasında karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yarın deplasmanda sezonun ikinci haftasında karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, başkent ekibinin Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde antrenman yaptığı belirtildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, 5'e 2 top kapma oyunuyla devam ettiği, son bölümde yapılan çıkış çalışmasıyla maç hazırlıklarının sona erdiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak