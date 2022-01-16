Gençlerbirliği, Adanaspor maçına hazır
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı ekip, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.
Antrenmanın ana bölümüne dar alanda çift kale maç yapan futbolcular, çıkış çalışmasıyla Adanaspor maçının hazırlıklarını sonlandırdı.
Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.