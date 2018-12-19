Gençler Geliştirdikleri Oyunlarla 1.4 Milyon Lira Yatırım Aldı

Liseden itibaren hiç ayrılmayan 19 yaşındaki Ümit Aparı, Ömer Aslan ve Eşref Bektaş, geliştirdikleri mobil oyunlarla uluslararası yatırım şirketi Tarvenn Ventures'dan 1.4 milyon lira yatırım aldı.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) girişimcisi üç genç yetenek tarafından kurulan StudioBillion, geliştirdikleri Spin Warriors İstanbul ile Apple Store'da da yayına alınarak yurtdışında daha geniş kitlelere hitap etmeye başladı.

Spin Warriors İstanbul, İstanbul'un tarihi ve sembolik yapılarına tanıklık edilebilecek 3D mobil aksiyon oyunu. Oyunda İstanbul, 2000'lerin efsane çizgi filmi Beyblade'den uyarlanan spin savaşçılarının görkemli savaşına sahne oluyor. Oyun sadece Android platformunda 620 binden fazla indirme aldı. Oyun geçtiğimiz günlerde de iOS platformunda yayınlandı.

StudioBillion, geliştirdikleri oyunlar ile beş yıl içinde bir milyar indirme rakamına ulaşmayı hedefliyor.

2019 yılı içerisinde üç yeni oyun geliştirmeyi planlayan şirket, oyunlarını tüm mobil platformlarda, farklı dil seçenekleriyle lanse ederek dünya çapındaki kullanıcılara da ulaşmayı amaçlıyor.

Tarvenn Genel Müdürü Mustafa Kopuk, mobil oyun pazarının Türkiye ve dünyada her gün büyüdüğünü, kendilerinin de uzun süredir oyun pazarına yatırım yapmak istediklerini belirtti. Kopuk, "Yerli sermayeli ve uluslararası alanda faaliyetleri olan bir yatırım ve danışmanlık şirketi olarak, genç girişimcilere güveniyoruz ve her zaman yanlarındayız. StudioBillion'un kısa sürede uluslararası pazarda önemli işler yapacağına inancımız tam" dedi. (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA