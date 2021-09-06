Genç yaşta babasını kaybeden Ronaldo'dan annesine şaşırtıcı yasak! Kritik maçları izlemesine izin vermiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç yaşta babasını kaybeden Ronaldo'dan annesine şaşırtıcı yasak! Kritik maçları izlemesine izin vermiyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Manchester United'a geri dönüşü büyük ses getiren Ronaldo, kritik maçlarının annesinin izlemesine izin vermediğini söyledi. Portekizli yıldız yaptığı açıklamada, "Annemin büyük maçları izlemesine izin vermiyorum. Ona, 'Artık bir babam yok ve annemi de kaybetmek istemiyorum' diyorum" ifadelerini kullandı.

Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, annesine getirdiği şaşırtıcı bir yasağı kamuoyuyla paylaştı. Portekizli yıldız, büyük maçlarda annesinin çok heyecanlandığını ve duygularını kontrol edemediğini belirtirken, "Çeyrek final, yarı final, final maçlarını izleyemez. Çok endişeleniyor" dedi.

"ONUNLA KALMASI İÇİN ARKADAŞLARIMI ÇAĞIRIYORUM"

Sporx'in haberine göre; Annesinin maçlarda çok endişelendiğini söyleyen Ronaldo, "Annemin büyük maçları izlemesine izin vermiyorum. Ona, 'Artık bir babam yok ve annemi de kaybetmek istemiyorum' diyorum. Bu yüzden çeyrek final, yarı final, final maçlarını izleyemez. Çok endişeleniyor. Onunla kalması için arkadaşlarımı çağırıyorum, evin etrafında yürüyüş yapıyor. Stattayken iki kez bayıldı, çok gergin. Çocukları için, özellikle benim için çok şey yaptı" ifadelerini kullandı.

Genç yaşta babasını kaybeden Ronaldo'dan annesine şaşırtıcı yasak! Kritik maçları izlemesine izin vermiyor
Ne Ronaldo ne de Lewandowski! 2021'in en golcüsü Beşiktaşlı Cyle Larin
Ne Ronaldo ne de Lewandowski! 2021'in en golcüsü Beşiktaşlı Cyle Larin
Salah, Ronaldo'yu solluyor! Mısırlı yıldızın yeni maaşı rekor kıracak
Salah, Ronaldo'yu solluyor! Mısırlı yıldızın yeni maaşı rekor kıracak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Yaşar Güler Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Defne Samyeli Ferhan Şensoy
Spor Diego Burak Elmas Abdullah Avcı Bülent Korkmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Genç yaşta babasını kaybeden Ronaldo'dan annesine şaşırtıcı yasak! Kritik maçları izlemesine izin vermiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 21:31:06. #1.16#

title