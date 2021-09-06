Genç yaşta babasını kaybeden Ronaldo'dan annesine şaşırtıcı yasak! Kritik maçları izlemesine izin vermiyor

Manchester United'a geri dönüşü büyük ses getiren Ronaldo, kritik maçlarının annesinin izlemesine izin vermediğini söyledi. Portekizli yıldız yaptığı açıklamada, "Annemin büyük maçları izlemesine izin vermiyorum. Ona, 'Artık bir babam yok ve annemi de kaybetmek istemiyorum' diyorum" ifadelerini kullandı.

Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, annesine getirdiği şaşırtıcı bir yasağı kamuoyuyla paylaştı. Portekizli yıldız, büyük maçlarda annesinin çok heyecanlandığını ve duygularını kontrol edemediğini belirtirken, "Çeyrek final, yarı final, final maçlarını izleyemez. Çok endişeleniyor" dedi.

"ONUNLA KALMASI İÇİN ARKADAŞLARIMI ÇAĞIRIYORUM"

Sporx'in haberine göre; Annesinin maçlarda çok endişelendiğini söyleyen Ronaldo, "Annemin büyük maçları izlemesine izin vermiyorum. Ona, 'Artık bir babam yok ve annemi de kaybetmek istemiyorum' diyorum. Bu yüzden çeyrek final, yarı final, final maçlarını izleyemez. Çok endişeleniyor. Onunla kalması için arkadaşlarımı çağırıyorum, evin etrafında yürüyüş yapıyor. Stattayken iki kez bayıldı, çok gergin. Çocukları için, özellikle benim için çok şey yaptı" ifadelerini kullandı.