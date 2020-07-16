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Genç sporcular 'Bocce' ile milli takım için ter döküyor

Elazığ'da Bocce sporu ile tanışan ve azimleriyle dikkat çeken 17 yaşındaki Uğur Kebude ile 16 yaşındaki Muhammed Yıldız, milli takım için ter döküyor.

Genç sporcular 'Bocce' ile milli takım için ter döküyor
16.07.2020 11:04 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:08

Elazığ'da Bocce sporu ile tanışan ve azimleriyle dikkat çeken 17 yaşındaki Uğur Kebude ile 16 yaşındaki Muhammed Yıldız, milli takım için ter döküyor.

Elazığ'ın genç milli bocce sporcuları Uğur Kebude ile Muhammed Yıldız, başarıları ile dikkat çekmeye başladı. Babalarını küçük yaşta kaybeden Uğur ile Muhammed, ailelerini geçindirebilmek için öğrenimlerinin yanında çay ocaklarında çalıştı. Hem okuyup, hem çalışırken, ortaokulda beden eğitimi öğretmenleri sayesinde Bocce ile tanışan sporcular, zamanla geliştirdikleri branşta milli takıma kadar yükseldi. Uğur Kebude, kendi disiplininde Balkan 3.'lüğü ve Türkiye Şampiyonluğu elde ederken, Muhammed Yıldız Türkiye 3.'lüğü başarısı gösterdi. Demir bilyelerle oynanan bu oyunda oldukça başarılı olan iki isim, hedefleriyle ilgili konuştu.

Bocce ile tanışmasının ortaokula dayandığını ifade eden genç sporculardan Uğur Kebude, "Beden eğitimi öğretmenim sayesinde başladım. Bocce antrenörüm Hacı Veli Kırıcı sayesinde kendimi geliştirdim. Balkan Şampiyonası'nda 3. oldum. Türkiye'de 1.'lik elde ettim. Hem çalışmak, hem bu sporu devam ettirmek, hem de okula gitmek zor oluyordu. Maddi yönden çalışmak zorundaydım. Anneme fazla yük olmak istemiyordum. Hem kendi ihtiyaçlarımı, hem de evin ihtiyaçlarını karşılıyordum. Çalışmamın yanında haftada 2-3 gün kendi antrenmanlarımı yapıyordum. Gençlik Spor Kulübü'ne geçtikten sonra bu sporda daha başarılı olabileceğime inandım. Çalışan her türlü kazanır. Başarı için fedakarlık gerekir, ben de yaptım açıkçası. Benim gibi arkadaşlara tavsiyem çok çalışmalarıdır. Hedefim bu sporu uzun yıllar devam ettirmek" dedi.

Bocce'ye ortaokulda başladığı aktaran kardeşlerden Muhammed Yıldız (16) ise, "Bu kulübe katıldıktan sonra daha çok çalıştım ve Türkiye 3.'lüğü derecesi elde ettim. Benim gibi arkadaşlarıma tavsiyem bir spor dalı ile uğraşsınlar. Ben daha önce hiç çalışmazdım, bu sporu öğrendik sonra çok güzel bir uğraşım oldu. Gelecek yıllar için hedefimiz ülkemizin bayrağını yurt dışında dalgalandırmak. Uzun yıllar bu sporu devam ettirmek niyetindeyim" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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