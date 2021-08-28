Genç modern pentatloncular, Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak

Avrupa 17 ve 19 Yaş Altı Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası, yarın Portekiz'in Caldas da Rainha kentinde başlayacak.

Avrupa 17 ve 19 Yaş Altı Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası, yarın Portekiz'in Caldas da Rainha kentinde başlayacak.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül'de sona erecek şampiyonaya 16 milli sporcu katılacak.

17 ve 19 yaş altı kategorisi sporcuların yarışacağı şampiyona yüzme, eskrim, koşu ve atış branşlarından oluşan "tetratlon yarışları" formatında gerçekleştirilecek.

Türkiye'yi 19 yaş altında kadınlar kategorisinde Selen Gülel, Ebrar Çalışkan, Bensu Gül ve Bensu Bozdağ, erkeklerde Furkan Murat, Tolga Topaklı, Yağız Ak ve Doğukan Ahmed temsil edecek.

17 yaş altında ise milli formayla kadınlarda Zeynep Altınbaş, Almira Belemir Dede, Eda Özrodop ve Zeynep Yazgı Ekici, erkeklerde Kıvanç Taşyaran, Münir Mert Can, Jan Demir Vurdum ve Doruk Altınbaş mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar