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Genç milli atıcılar, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

AA / Sinem Er - Haberler | Spor
Genç milli atıcılar, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Milli atıcılar, Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Milli atıcılar, Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Peru'nun Lima kentinde düzenlenen şampiyonaya 17 sporcu katılacak.

Şampiyonanın 10 metre havalı tabanca kategorisinde Yasemin Beyza Yılmaz, Şimal Yılmaz, Gülsunar Tarhan, 10 metre havalı tüfekte Zeynep Gökçe Demirci, Elif Zeynep Geçim ve Elif Berlin Altun, 10 metre havalı tabancada Alp Eren Erdur, Mustafa İnan, Yiğit Yıldırım, Adnan Efe Uçar, skeet kategorisinde Sena Can, Ahmet Baran, Ali Can Arabacı, Muhammet Seyhun Kaya, 50 metre tüfekte ise Taha Şükrü Baltacı, Trap Erdoğan Akkaya ve Süleyman Güvercin yarışacak.

Organizasyon 10 Ekim Pazar günü sona erecek.

AA / Sinem Er - Spor Haberleri
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