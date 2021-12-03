Genç futbolcu İsmail Çokçalış'tan Bursaspor cephesine olay suçlama: Tesislerde alıkonuldum

Sezon başında adı sık sık Galatasaray'la anılan İsmail Çokçalış, Bursaspor'la olan sözleşmesini feshetti. 21 yaşındaki futbolcu daha sonra yaşanan süreçte ise kendisine tepkili olan Bursaspor camiasıyla karşı karşıya geldi.

"PARASININ TAMAMINI ÖDEDİK"

Yeşil Beyazlı ekibin ikinci başkanı Emin Adanur, 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili olarak, "İsmail, kulübümüze ihtar çekti. Paramı almak istiyorum. Paranın tamamını almak istiyorum diye. Biz de akabinde arkadaşımızın futbolcu arkadaşımızın parasının tamamını ödedik ve 26 Kasım tarihinde de kendince uydurduğu bazı sebepleri bazı bahaneleri göstererek tek taraflı sözleşmeyi feshetti. Kulübümüzle olan sözleşmesini feshetti.

"BU OYUNCUYLA ANLAŞAN KULÜP TÜRK FUTBOLUNA İHANET ETMİŞTİR"

Buradan Türk futboluna da seslenmek istiyorum. Çünkü bu şekilde bir oyuncu herhangi bir kulüpten akıl oyunlarıyla ya da böyle saçma sapan durumlarla, işte küçücük küçücük oyunlarla gidiyor. Ve bunu hepiniz görüyorsunuz herkesin gözü önünde oluyor bu. Bu oyuncuyu alan gerçekten Türk futboluna ihanet etmiştir. Bu oyuncuyla anlaşan kulüp Türk futboluna ihanet etmiştir" açıklamalarını yaptı.

"YAPILAN AÇIKLAMALARI ÜZÜLEREK TAKİP ETTİM"

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İsmail Çokçalış şu ifadeleri kullandı:

"Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Emin Adanur tarafından, Bursaspor Kulübünün resmi sosyal medya hesabı üzerinden 02.12.2021 tarihinde yapılan açıklamalar nedeniyle, değerli kamuoyunu gerçekler hakkında bilgilendirmek adına işbu yazılı açıklamayı yapma zorunluluğum doğmuştur. Sayın Başkan yaptığı açıklamada, futbolcu sözleşmemde belirlenen ücretlerin tamamının, eksiksiz bir şekilde tarafıma ödendiğini, ne var ki bir takım akıl oyunlarıyla Bursaspor ile olan sözleşmemi haksız bir şekilde feshettiğimi, tarafımca yapılanların rezillik olduğunu ve bundan sonra benimle sözleşme imzalayacak futbol kulüpleri olması halinde, bunun Türk futboluna ihanet etmek olduğunu ifade etmiştir. Öncelikle, Sayın Başkan'ın yapmış olduğu bu açıklamaları üzülerek takip ettiğimi belirtmek isterim. Zira, bu gerçekte yaşananlar Sayın Başkan'ın açıklamalarında olduğu gibi değildir.

"PROTOKOL HAZIRLANARAK TARAFIMA ZORLA İMZALATILMAYA ÇALIŞILMIŞTIR"

Bursaspor Kulübü'nün alt yapısında futbol hayatına başlamış ve kariyerinin henüz çok başında genç bir futbolcu olarak, bir takım akıl oyunlarıyla futbola başladığım kulübe zarar vermek istemem söz konusu değildir. Sayın Başkan'ın ifadelerinin aksine, sözleşmemde belirtilen ücretler eksiksiz bir şekilde yatırılmamıştır. Üstelik, eksik ödeme yapılmasına rağmen, kulüp tarafından bakiye alacaklarımdan feragat etmem talep edilmiş olup, feragat içeren bir protokol hazırlanarak tarafıma zorla imzalatılmaya çalışılmıştır. Söz konusu protokol tarafımda imzalanmadığı için 19.11.2021 tarihinde Kulübün Özlüce Tesisleri'nde hürriyetimden alıkonulduğumu açıklamak isterim. bu hususta kulüp yetkilileri hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulduğunu, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın yürütüldüğümü belirtmek isterim.

"MAĞDURİYET YAŞAYAN TARAF BENİM"

Dolayısıyla, belirtilenlerin aksine, tarafımca haksız veya hukuku aykırı olarak yapılan hiçbir eylem ve şilem bulunmamakta, aksine bu olaylarda mağduriyet yaşayan tarafın ben olduğumu kamuoyunda belirtmek isterim."

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