Genç Çiftçilere Tarsim Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından genç çiftçilere yönelik Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Eskişehir'de yürütülmekte olan Genç Çiftçi Projesi kapsamında, 2016 yılında bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik 30 bin liraya kadar hibe ödemesinden yararlanarak projelerini gerçekleştirmiş olan 143 genç çiftçi, Eskişehir'de bir araya geldi. Toplantıda, TARSİM Ankara Bölge Müdürlüğü'nce bilgilendirmeler yapıldı. Söz konusu toplantıya Eskişehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Salih Söğüt, TARSİM Ankara Bölge Müdürü Murat Kaya ve genç çiftçiler katıldı. TARSİM Ankara Bölge Müdürü Murat Kaya tarafından gerçekleştirilen ve tarım sigortaları hakkında genel bilgilerin bulunduğu sununun ardından, genç çiftçilerin mahallinde yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü. - ESKİŞEHİR