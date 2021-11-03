Genç bilek güreşçi Selin Tuğba Ergenç'in hayali ay-yıldızlı forma Açıklaması

MEZİTLİ, MERSİN (AA) - Mersin'de 3 yıl önce başladığı bilek güreşinde Türkiye üçüncülüğü elde eden 17 yaşındaki Selin Tuğba Ergenç, uluslararası turnuvalarda milli forma altında ter dökmeyi hedefliyor.

Mezitli ilçesinde yaşayan Selin, 14 yaşındayken aile ziyaretine gelen kuzenleriyle yaptığı bilek güreşini sevince, sporu profesyonel olarak yapmaya karar verdi.

Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünde antrenmanlara başlayan genç sporcu, yerel müsabakalardaki birinciliklerinin ardından 2019'da katıldığı okullararası yarışma ile bu yıl düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Selin, milli takıma girerek uluslararası müsabakalarda mücadele etme hedefini gerçekleştirmek için antrenörü İsa Alim ile çalışmalarına devam ediyor.

Selin: "Bilek güreşi hayatımın bir parçası oldu"

Selin Tuğba Ergenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesadüfen keşfettiği yeteneğini geliştirmek istediğini belirterek, "Evde kuzenlerimle bilek güreşi yapıyordum. Onları zorluyordum ve güçlü olduğumu söylediler. Okulda da bilek güreşi seçmelerinin olduğunu öğrenip katıldım. Böylece bilek güreşi hayatımın bir parçası oldu. Bu branşı bırakmayı düşünmüyorum." dedi.

Milli takım hayalini gerçekleştirmek için haftada 4 gün antrenman yaptığını ifade eden Selin, şunları söyledi:

"İlk önce Türkiye şampiyonluğu, sonra da Avrupa ve dünya şampiyonluğunu hedefliyorum. Çok çalışıyorum ve emek veriyorum. Milli takım formasını giyip ülkemi uluslararası yarışmalarda en iyi şekilde temsil etmeyi istiyorum. Bir kadın olarak milli takım forması için mücadele etmek bana çok özel hissettiriyor. Madalya kazanıp evime gururlu şekilde dönmek, emeklerimin karşılığını almak istiyorum."

Antrenör İsa Alim de sporcusunun azimli ve hırslı olduğunu belirterek, "Selin, çok iyi hazırlanan, kondisyonunu çok iyi koruyan ve bu işin tekniğini çok iyi kavrayabilen bir sporcu. Selin'in birkaç yıl içerisinde milli takıma gireceğine, daha sonra da Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceye girip ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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