Gelmiş geçmiş en iyi basketbol oyuncuları arasında gösterilen Pippen'ın oğlu hayatını kaybetti
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Gelmiş geçmiş en iyi basketbol oyuncuları arasında gösterilen Pippen'ın oğlu hayatını kaybetti

Gelmiş geçmiş en iyi basketbol oyuncuları arasında gösterilen Pippen'ın oğlu hayatını kaybetti
Haberler.com - Haberler | Spor

NBA ve Chicago Bulls'un efsane isimlerimden Scottie Pippen, en büyük oğlu Antron Pippen'ın vefat ettiğini açıkladı. Pippen, "Kalbim kırık şekilde bunu paylaşıyorum, ilk oğlum Antron ile vedalaştım. İkimiz basketbol sevgisini paylaştık ve oyun hakkında sayısız konuşma yaptık. Antron kronik astım hastası olmasaydı, NBA'e gideceğine gerçekten inanıyordum" sözleriyle acı haberi paylaştı.

Tarihin en iyi basketbol oyuncuları arasında gösterilen Scottie Pippen, 33 yaşındaki oğlu Antron Pippen'ın ölüm haberiyle sarsıldı. Antron Pippen'ın ölüm nedeni hakkında net bir bilgi paylaşılmadı. Astım hastası olan Antron'un ölüm nedeninin astıma bağlı olmadığı aktarıldı. Scottie Pippen, oğlunun ölüm haberiyle derin yasa boğuldu.

Gelmiş geçmiş en iyi basketbol oyuncuları arasında gösterilen Pippen'ın oğlu hayatını kaybetti

HASTALIĞIN ÜZMESİNE İZİN VERMEDİ

Pippen, "Kalbim kırık şekilde bunu paylaşıyorum, ilk oğlum Antron ile vedalaştım. İkimiz basketbol sevgisini paylaştık ve oyun hakkında sayısız konuşma yaptık. Antron kronik astım hastasıydı ve eğer hasta olmasaydı, NBA'e gideceğine gerçekten inanıyordum. Hastalığın kendisini üzmesine asla izin vermedi. Antron pozitif kaldı, çok çalıştı ve onunla gurur duyuyorum. Nazik bir kalp ve güzel bir ruh çok erken gitti. Seni seviyorum oğlum, tekrar buluşana kadar huzur içinde kal" diye konuştu.

Gelmiş geçmiş en iyi basketbol oyuncuları arasında gösterilen Pippen'ın oğlu hayatını kaybetti
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