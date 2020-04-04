‘Gelişen ülke sermaye çıkışlarında ikinci dalga’ Uluslararası Finans Enstitüsü gelişen ülke piyasalarından salgınla birlikte 62 milyar dolar sermaye çıkışı olduğunu belirtiyor.

Uluslararası Finans Enstitüsü gelişen ülke piyasalarından salgınla birlikte 62 milyar dolar sermaye çıkışı olduğunu belirtiyor. Çıkışlarda ikinci dalga beklenirken Euler Hermes de gelişen ülke borsaları yüzde 20'ye kadar düşebilir ve iflaslar yüzde 14 artabilir uyarısında bulunuyor.