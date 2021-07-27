"Gelecek Hafta Buluşmak Üzere"
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"Gelecek Hafta Buluşmak Üzere"

'Gelecek Hafta Buluşmak Üzere'
Bültenler - Haberler | Güncel

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım tarafından "Kordon"a kurdurulan oyun parkları çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

Çocukların mutluluğunu gören Başkan Yıldırım, gelecek hafta sonu oyun parklarının yeniden kurulması talimatını verdi.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, bayramda çocuklar mutlu olsun diye kordona oyun parkları kurdurmuştu.

Karamürselli çocuklar ve aileleri, oyunparklarına yoğun ilgi göstererek, bu imkanı kendilerine sağlayan Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a teşekkür etti.

Bayram boyunca ücretsiz olarak çocuklara sunulan oyun parkları, gelen yoğun ilgi üzerine gelecek hafta sonu "Kordon"da tekrar kurulacak.

Kaynak: Bültenler

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