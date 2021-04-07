Geleceğin şampiyonları proje için koştu

Atletizmi Geliştirme Projesi 2. Kademe Yarışları Erzurum'da yapıldı.

Atletizmi Geliştirme Projesi 2. Kademe Yarışları Erzurum'da yapıldı. Genç atletler şampiyonluk için koşarken, yarışlara Karayazılı atletler damga vurdu.

Türkiye Atletizm Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atletizmi Geliştirme Proje Yarışları 2. Kademe Bölge Finalleri Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşti. Nefes kesen yarışlara sahne olan Atletizmi Geliştirme Projesi Yarışlarına ev sahibi Erzurum'un yanı sıra Trabzon, Rize, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Muş, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin illerinden 300'ün üzerinde sporcu katıldı. Erzurum GSİM Atletizm Tartan Pist Kampüsü'nde gerçekleştirilen proje yarışlarında ilk dörde giren takımlar Sivas'ta yapılacak olan Türkiye Yarı Finalleri'nde koşacak.

Erzurum Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan, Atletizmi Geliştirme Proje Yarışlarında ilk dörtte yer alan takımların 14 Nisan 2021 tarihinde Sivas'ta yapılacak olan Türkiye Yarı Finalleri'ne katılmaya hak kazandıklarını söyledi.

Doğan, "6 kategoride yapılan Atletizmi Geliştirme Projesi Bölge birinciliği yarışlarına 11 ilden 300'ün üzerinde rekor bir katılım oldu. Yarışlara katılan tüm illere ve takımlara teşekkür ediyoruz. İlk dörde giren takımları da tebrik ediyor. Sivas'ta yapılacak olan Türkiye Yarı Finallerinde başarılar diliyoruz" dedi.

Erzurum'da yapılan Atletizmi Geliştirme Projesi Yarışları'na Karayazı ilçesinin atletleri damga vurdu. 2. Kademe yarışmalarında Erzurum'u temsil eden Karayazılı atletler 4 kupayla yarışlara damga vurdu. Antrenör Cahit Demir'in öğrencileri koşu parkurunu rakiplerine dar etti. Erzurum U18 İl karması kızlarda birincilik kürsüsüne çıkarken, U18 Erkeklerde takım halinde ikinci oldu. Erzurum Karayazı Belediye Spor Kulübü U16 yaş kız takımı ikinci olurken, U16 erkek takımı ise üçüncü olma başarısı gösterdi.

Atletlerin başarısında büyük rol oynayan Antrenör Cahit Demir, "Desteklerinden dolayı ilçe Kaymakamımız Hasan Hüsnü Türker, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İl temsilcimiz Fesih Doğan, değerli antrenör arkadaşlarım Yavuz Bayram, İsmail Güzeloğlu, Mustafa Esen ve Özkan Kaya'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bu arada Erzurum'da yapılan Atletizmi Geliştirme Projesi 2. Kademe Yarışları'nda dereceye geren sporculara ve takımlara madalyaları ile kupaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Tesisler Şube Müdürü Köksal Kaçmaz ile diğer davetliler tarafından verildi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, yarışlara katılan illere teşekkür ederek, başarılı olan sporcuları tebrik etti.

Taşkesenligil, "Sizleri ilimizde ağırlamaktan mutlu olduk. İnşallah yarı finalleri de geçerek finallere kalırsınız. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı