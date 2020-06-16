Geleceğin Gözde Mesleklerinden Biri de Eczacılık Mı? Phusion Eğitim Danışmanlığı'nın Kurucu Ortağı Fikret Küçükkoyuncu, geleceğin gözde meslekleri arasında eczacılığın yerini anlattı.

Phusion Eğitim Danışmanlığı'nın Kurucu Ortağı Fikret Küçükkoyuncu, geleceğin gözde meslekleri arasında eczacılığın yerini anlattı. Eczacılığın sadece ilaç tedariği eden bir satış noktası olmadığını, sağlıkla ilgili bilgi aktarma, halkın proaktif önlem alma ve sağlık danışmanlığı açısından başvurulacak tek adres olduğunu söyledi. Gelecekte sağlık okuryazarlığının artmasıyla eczane içinde bulunan ilaç dışı ürünlerin kıymetinin bilineceğini vurgulayan Küçükkoyuncu, etken madde ve etki mekanizmaları konuşulmaya başlandıkça eczacılığa yönelimin artacağını belirtti.

Küçükkoyuncu, devletin sağlık yükünü azaltma noktasında eczacılığın fonksiyonunun önemli bir yerde olduğunu, eczacının danışmanlığı sayesinde birçok sorunun çözülmesi sonucu devletlerin eczacılık mesleğine daha fazla sorumluluk yüklemeye başladığını söyledi. Avrupa'nın birçok ülkesinde eczacının, hastanelerdeki yığılmaları engelleyecek, vatandaşa daha kolay bilgi verecek ve daha geniş zaman diliminde insanlara faydalı olabilecek konularda sorumlulukları olduğunu ifade eden Küçükkoyuncu, mesleği icra edecek eczacıların işini büyük tatminle yapabilecekleri bir geleceğin çok uzak olmadığını dolayısıyla eczacılığın gelecekte çok değişmiş bir formla daha popüler olacağını aktardı.