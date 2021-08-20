Geleceğin futbolcuları yetişiyor
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Geleceğin futbolcuları yetişiyor

Geleceğin futbolcuları yetişiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Geleceğin sporcularını yetiştiren İzmit Belediyespor antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Geleceğin sporcularını yetiştiren İzmit Belediyespor antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Futbolun geleceğine etki edecek gençler yetiştirmekte kararlı olan kulüp yöneticileri futbol okuluna gösterilen yoğun ilgiden çok memnun.

Çocukların ve gençlerin spora olan ilgisini arttırmak, yeni spor branşlarıyla tanışmalarını sağlamak ve geleceğin sporcularını yetiştirmek için kararlı adımlarla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyespor, futbol okullarında da yeni nesle spor sevgisini aşılıyor. Psikomotor becerileri geliştirmek ve temel branş eğitimleriyle çocukların eğlenerek öğrenmesini amaçlayan İzmit Belediyespor Futbol Okulu'na aileler ve çocuklar da yoğun ilgi gösteriyor.

Çocukların temel sportif becerileri kazanması, yeteneğine uygun branşa yönlendirilmesi ve sürekliliği sağlanan antrenman programlarıyla adım adım profesyonel sporculuğa ilerlemesinin sağlandığı İzmit Belediyespor Futbol Okulu'nda çocukların ve gençlerin olumsuz alışkanlıklardan uzak durması da hedefler arasında yer alıyor. İzmit Belediyesporlu yöneticiler, çocukların istekliliğinden ve ailelerin hafta sonları aralıksız çalışan futbol okuluna yoğun ilgi göstermesinden memnun.

Futbol okulunun antrenmanlarına katılarak çalışmaları yerine izleyen İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya, "İzmit Belediyespor sporcu fabrikası gibi çalışıyor ve üretiyor. En önemli paydaşlarımız değerli sporcu ailelerimiz. Ayrıca futbol şube sorumlumuz Turgay Köse'ye, baş antrenörümüz Cafer Çelikyılmaz'a, antrenörümüz Bülent Topal'a da emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Her şey güzel İzmit'imizin genç çınarları ve onların geleceğinin güzel şekillenmesi için" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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