"Geleceğe Işık" sergisi sanatseverlerle buluştu

F Sanat Galerisi tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirilen "Geleceğe Işık" sergisi sanatseverlerle buluştu.

F Sanat Galerisi tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirilen "Geleceğe Işık" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Payda Paylaşma ve Dayanışma Derneği yararına yapılan karma sergi, 31 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Galeriden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen galerinin kurucusu Füsun Aydoğan, şunları söyledi:

"Dünya ve ülkemizin zorlu bir süreçten geçtiği bugünlerde sanatın iyileştirici gücüne ihtiyacımız açıktır. Günümüzün usta ve genç sanatçılarını davet ettiğimiz sergimize ilginin yoğun olmasından mutluyuz. Galerimizin gelenekselleşen sosyal sorumluluk sergilerinde bugüne kadar Çaba, İyilik İçin Sanat ve Parıltı gibi Türkiye'nin önde gelen vakıf ve derneklerine katkı sağladık. Bu sergimizde ise PAYDA aracılığıyla genç kızlarımıza vereceğimiz destekte bizimle olan tüm sanatçı dostlarımıza ve sanatseverlere teşekkür ederiz."

AA muhabirine açıklama yapan serginin küratörü Figen Batu, sergide 60'a yakın sanatçının yer aldığını aktararak, gelirlerin kız çocukların okuması, onların eğitim ve meslek edinmeleriyle ilgili derneğe bağışlanacağını ifade etti.

Sergiye katılan sanatçılar arasında Ahmet Özel, Ahmet Yeşil, Ayşe Güzelçiftçi, Bahar Kocaman, Bahri Genç, Banu Taşkent, Berna Erkul, Burcu Erkal Salman, Çiğdem Öz, Devrim Erbil, Ebru Eryılmaz, Erkan Yaprakkıran, Esra Meral, Feza Güvenal, Figen Batı, Füsun Aydoğan, Füsun Çağlayan, Gülten İmamoğlu, Hülya Düzenli, Hülya Küpçüoğlu, Hülya Yazıcı, Ilgın Erdem, İclal Erentürk Güçsav, Kadir Aslan, Malik Bulut, Maria Kılıçlıoğlu, Mehmet Babat, Muhterem Pakyürek, Murat Kurt, Mustafa İlik, Müfit İşler, Neslihan Demircioğlu, Nilay Büyükişleyen, Nurdan Örücü, Nurgül Ulu, Özge Gürkan, Ruşen Eşref Yılmaz, Sıla Güven, Simge Milli, Sinan Dağ, Tülin Onat, Zahit Büyükişleyen, Zeynep Çopur yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref