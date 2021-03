GeForce Now ne zaman açılacak? Nvidia GeForce Now nedir? Nvidia GeForce Now özellikleri nelerdir?

Nvidia GeForce Now ne zaman açılacak? sorusu merak ediliyor. GamePlus işbirliğiyle oyun platformu Türkiye'de çıkış tarihi belli oldu. Turkcell'in oyun platformunun resmi paketleri de belli oldu. Peki, Nvidia GeForce Now çıkış tarihi ne zaman? Nvidia GeForce Now nedir? Nvidia GeForce Now özellikleri nelerdir?