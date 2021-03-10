GeForce Now ne zaman açılacak? Nvidia GeForce Now nedir? Nvidia GeForce Now özellikleri nelerdir?

Nvidia GeForce Now ne zaman açılacak? sorusu merak ediliyor. GamePlus işbirliğiyle oyun platformu Türkiye'de çıkış tarihi belli oldu. Turkcell'in oyun platformunun resmi paketleri de belli oldu. Peki, Nvidia GeForce Now çıkış tarihi ne zaman? Nvidia GeForce Now nedir? Nvidia GeForce Now özellikleri nelerdir?

Turkcell oyun platformu olan Nvidia GeForce Now, GAMEPLUS iş birliği ile Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Nvidia GeForce Now Türkiye sunucuları üzerinden hizmet vermeye başlayacak. Nvidia GeForce Now ne zaman açılacak? Nvidia GeForce Now nedir? Nvidia GeForce Now özellikleri nelerdir?

NVIDIA GEFORCE NOW NE ZAMAN AÇILACAK?

Turkcell oyun platformu GeForce Now oyun platformu,Turkcell sunucuları üzerinde Türkiye'de çıkış yapacak. 15 Şubat Pazartesi günü Beta sürecinin ardından 15 Mart tarihinde herkese erişim sağlanacak. GeForce Now ilk giriş hakkı iseön kayıt yaptıranların olacak. Kendi bilgisayarından oynuyormuş hissi veren GeForce Now oyun platformu Turkcell sistem kapasitesiyle Türkiye'de 15 Mart'ta itibarıyla erişime açılacağı açıklanmıştı.

NVIDIA GEFORCE NOW NEDİR?

Nvidia GeForce Now, bilgisayara herhangi bir indirme işlemi yapmaksızın, belirli bir üyelik oluşturduktan ücretsiz olarak farklı bir ülkede olan bilgisayara bağlanarak, kendi bilgisayarın zorlanmadan oyuncuların rahatlıkla oyun oynama imkanı sağlayacak oyun platformudur. Günümüzde, 6 milyon üye, 175 milyon oyun yayını, her gün 500.000 saat oyun, 80 tane ücretsiz olarak 800 adet oyun erişimi bulunuyor.

NVIDIA GEFORCE NOW ÖZELLiKLERi NELERDİR?

Türkiye'de çıkış tarihi 15 Şubat olan Nvidia GeForce Now özellikleri,