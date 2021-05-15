Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

Süper Lig'i ikinci bitiren Galatasaray'da ilk ayrılık yaşandı. Ligin devre arasında Portekiz'in Benfica takımından Galatasaray'a transfer olan Gedson Fernandes, "Teşekkürler Galatasaray" paylaşımı yaparak Sarı-kırmızılılara veda etti.

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde takıma katılan Gedson Fernandes, sezonun sona ermesinin ardından sarı-kırmızılılara veda etti.

"TEŞEKKÜRLER GALATASARAY"

Portekizli yıldız yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Galatasaray" ifadesini kullandı. Galatasaray kaptanı Fernando Muslera da Gedson'un paylaşımına, "Katkın için teşekkürler, harika oyuncusun" diyerek cevap verdi. Gedson Fernandes, Galatasaray'da 18 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.