Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'i ikinci bitiren Galatasaray'da ilk ayrılık yaşandı. Ligin devre arasında Portekiz'in Benfica takımından Galatasaray'a transfer olan Gedson Fernandes, "Teşekkürler Galatasaray" paylaşımı yaparak Sarı-kırmızılılara veda etti.

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde takıma katılan Gedson Fernandes, sezonun sona ermesinin ardından sarı-kırmızılılara veda etti.

"TEŞEKKÜRLER GALATASARAY"

Portekizli yıldız yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Galatasaray" ifadesini kullandı. Galatasaray kaptanı Fernando Muslera da Gedson'un paylaşımına, "Katkın için teşekkürler, harika oyuncusun" diyerek cevap verdi. Gedson Fernandes, Galatasaray'da 18 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti
Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti
Afyonkarahisar'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlandı
Afyonkarahisar'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlandı
Kaçan şampiyonluğun ardından Arda, TFF'yi hedef aldı: Kimi Fatih Terim düşmanı kimi Galatasaray
Kaçan şampiyonluğun ardından Arda, TFF'yi hedef aldı: Kimi Fatih Terim düşmanı kimi Galatasaray
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Tarkan Beren Saat Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Adem Büyük Ozan Tufan Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 00:15:42. #1.14#

title