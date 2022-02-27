Gedson Fernandes, eski takım arkadaşlarından cevap bekliyor! Maç sonu olay paylaşım

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelede başarılı bir performans ortaya koyan Gedson Fernandes, karşılaşma sonunda yaptığı paylaşımla eski takım arkadaşlarına sitem etti.

"BİR ŞEY DİYECEK MİSİNİZ?"

Maçta 12 faule maruz kalan Gedson Fernandes karşılaşma sonrası bacağının son halini paylaşarak eski takım arkadaşları Babel ve Marcao'ya seslendi. Portekizli futbolcu yaptığı paylaşımda, "Bir şey diyecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

"İYİ OYUNCULARI SAVUNMANIN TEK YOLU"

Ryan Babel, Gedson Fernandes'in paylaşımına cevap verirken, "İyi oyuncuları savunmanın tek yolu" ifadelerini kullandı.

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