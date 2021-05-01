İki ay önce takımdan yaka paça gönderilen Belhanda, bir suçluymuş gibi kulüp televizyonunda sansüre uğradı

Galatasaray Televizyonu, pazar günü Gençlerbirliği ile oynanacak maç öncesi yayınlanan eski maç görüntülerinden Younes Belhanda'nın attığı golleri kaldırdı. 9 Ocak'ta Türk Telekom'da oynanan maçta 6-0 kazanan takımına hat-trickle katkı veren Belhanda'nın sahneye çıktığı anlar, kulüp televizyonunda verilmedi. Bu ayrılık kararını alan Belhanda değil, Galatasaray olmuştu. Faslı futbolcunun kulüpten gönderilme şeklinin ardından yapılan bu sansür çok eleştirildi.