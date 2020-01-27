27.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:00

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) sanat eleştirmeni, medya kuramcısı ve felsefeci Boris Groys'un yazdığı ve Zeynep Baransel'in Türkçe'ye çevirdiği "Yeni Üzerine: Geçmişle Gelecek Arasında Kültürel Ekonomi" başlıklı kitabı yayınladı.

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından yayımlanan "Yeni Üzerine: Geçmişle Gelecek Arasında Kültürel Ekonomi" kitabı sanat kategorisinde raflardaki yerini aldı.

Groys, değerliyi değersizden, kültürü dünyeviden ayıran sınırdaki sürekli kaymaların izini sürerken sanatta yeniliğin ve bunun algılanması ve tanınmasının ardındaki süreçlerin haritasını çıkarıyor. Modern kültürün başlıca yönlendiricilerinden sayılan "entelektüel piyasayı" ve arşivi harekete geçiren değiş tokuş ve değerleme ekonomilerini de inceliyor.

Yeni Üzerine, öncelikle günümüzde sanatın nasıl sanat olduğunu araştırıyor. Groys, güncel kültürel yapıtlarının kendilerine özgü niteliklerinin analizini yaparak okuru bir yandan da bu yapıtlar hakkında düşünmeye sevk ediyor. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA