Gazprom'un Avrupa'ya Doğal Gaz İhracatı Bu Yıl 200 Milyar Metreküpü Geçecek

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, Avrupa'dan 2020'ye kadar ilave doğalgaz sevkiyat talepleri aldıklarını belirterek "Avrupa'ya doğal gaz ihracatımızın bu yıl 200 milyar metreküpü geçmesini bekliyoruz" dedi.

Medvedev, başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Çin'e doğal gaz ihracatıyla ilgili müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

Sibirya'nın Gücü adlı boru hattı projesinin batı rotasıyla ilgili görüşmelerin, belirlenen takvim doğrultusunda devam ettiğini anlatan Medvedev, "Çin'e Sibirya'nın Gücü projesinin batı rotasından doğal gaz ihracatıyla ilgili istişareler en yakın sürede başlayacak. Bu konuda gereken irade siyasetin en üst seviyesi tarafından gösterildi" diye konuştu.

Avrupa'ya yönelik doğal gaz ihracatında da artış beklendiğine işaret eden Medvedev, "Avrupa'dan 2020'ye kadar ilave doğal gaz sevkiyat talepleri aldık. Avrupa'ya doğal gaz ihracatımızın bu yıl 200 milyar metreküpü geçmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.