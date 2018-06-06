Gazişehir Gaziantep, Webo ve Sinan ile Yollarını Ayırdı

Gaziantep ekibi, Webo ve Sinan Osmanoğlu'nun sözleşmelerini uzatmadı

Gazişehir Gaziantep, Webo ve Sinan ile Yollarını Ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep,  sözleşmeleri sona eren Pierre Webo ve Sinan Osmanoğlu ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon takımın formasını giyen ve  sözleşmeleri sona eren Webo ve Sinan Osmanoğlu ile yolların ayrıldığı  belirtilerek, iki futbolcuya bundan sonraki yaşamlarında başarılar dilendi.

Açıklamada, Kamerunlu futbolcu Webo için şu görüşlere yer verildi:

"Türkiye'de ve uluslararası futbol seviyesinde adını altın harflerle  futbolseverlerin zihnine yazdırmayı başaran Pierre Webo, hem sıcakkanlılığı, hem  futbolculuğu, hem de karakteriyle Gaziantep futbolunun da unutulmayacak isimleri  arasına girerek taraftarlarımızında sevgilisi haline gelmişti. Hem saha içinde  hem de saha dışında örnek bir insan olan Pierre Webo'ya emek ve katkılarından  dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz.

Kaynak: Skorer

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