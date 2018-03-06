Gazişehir Gaziantep - Ümraniyespor: 2-0

Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta maçıında Gazişehir Gaziantep, sahasında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ligde Gazişehir Gaziantep 41 puanla 4. sıraya yükselirken, Ümraniyespor ise 44 puanla 2. sırada kaldı.

Gazişehir Gaziantep: 2 - Ümraniyespor: 0

Stat: Gaziantep

Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Bozbey, İlker Takpak

Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Tugay Kaçar, Adama (Dk. 69 Muhammet Himmet Ertürk), Del Valle, Gökhan Alsan, Okan Derici (Dk. 56 Segbefia), Mehmet Erdem Uğurlu, Yasin Palaz, Özgür Can Özcan (Dk. 82 Webo), İsmail Konuk

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Ümraniyespor: Metin Erol, Appindangoye, Bulut Kaya (Dk. 46 Timur Temeltaş), Rangelov, Serdar Özbayraktar, İbrahim Akdağ, Cleyton (Dk. 66 Bahadır Taşdelen), Merthan Açıl, Samet Asatekin, Mücahit Albayrak (Dk. 81 Emircan Altıntaş), Tarık Tekdal

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Goller: Dk. 15 Yonathan del Valle, Dk. 19 Özgür Can Özcan (Gazişehir Gaziantep)

Sarı Kartlar: Dk. 67 Tugay Kaçar, Dk. 73 Segbefia (Gazişehir Gaziantep); Dk. 23 Rangelov, Dk. 30 Tarık Tekdal, Dk. 37 Serdar Özbayraktar, Dk. 68 Mücahit Albayrak (Ümraniyespor)