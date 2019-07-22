Gazişehir Gaziantep'ten defansa takviye

Gazişehir Gaziantep, Senegalli savunma oyuncusu Papy Djilobodji'yi transfer etti.

Gazişehir Gaziantep'ten defansa takviye

Gazişehir Gaziantep, Senegalli savunma oyuncusu Papy Djilobodji'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fransa'nın Guingamp takımında forma giyen 30 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldı.
Yeni transfer Djilobodji, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Demsoy'un da katıldığı imza töreniyle kendisini üç yıllığına Gazişehir Gaziantep'e bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: AA
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