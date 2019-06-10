Gazişehir Gaziantep'te Konukoğlu güven tazeledi

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, olağan genel kurulda yeniden göreve getirildi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda tek aday olan Konukoğlu, kullanılan oyların tamamını alarak güven tazeledi.

Genel kurulda, kulübün anonim şirkete dönüştürülmesi önerisi de oy birliğiyle kabul edilerek, yönetime yetki verildi.

Adil Sani Konukoğlu, genel kuruldaki konuşmasında, takımın bugünlere gelmesinde güvenlik görevlisinden malzemecisine, yöneticisinden teknik heyete, futbolcusundan tüm kente kadar herkesin katkısı olduğunu dile getirdi.

Şampiyonlukta emeği geçenlere teşekkür eden Konukoğlu, "Bundan sonraki süreçte takımın (Süper Lig'de) kalıcı hale gelebilmesi için bir kadro oluşturacağız. Bu amaç doğrultusunda da şampiyonluğu kutladığımız gecenin sabahında çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

"Söylentilere inanmayın"

Konukoğlu, transferle ilgili basında bazı söylentiler olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bazen basında hoca ve oyuncu transferi konusunda isimler yazılıp çiziliyor. Lütfen bizden duymadığınıza, transfer komitesinin 'Biz bunu aldık.' demediğine, söylentilere inanmayın. Çünkü bazen ortada olmayan, adını bile listemize almadığımız kişilerle anılıyoruz. Bu da takımımızı ve taraftarımızı etkileyip, diğer kulüplerle olan ilişkilerimizi zedeliyor. Farklı yorumlara neden olabiliyor. Lütfen bu konuda daha dikkatli olun. Bu noktada özellikle basın mensuplarından hassasiyet bekliyoruz."

Transfer söylentileri nedeniyle rakamların artabildiğine dikkati çeken Konukoğlu, bu durumdan dolayı kulübün de zarara uğradığını vurguladı.

Şirketleşme hamlesi

Genel kurul üyelerinin yeni yönetime şirketleşme adına yetki verdiğini anımsatan Konukoğlu, şöyle konuştu:

"Kulübün geleceğini garanti altına alabilmek, yönetimlerin kulübe zarar verememesi için bu konuyu çok önemsiyoruz. İnşallah önümüzdeki bir ay içerisinde şirketleşme konusunda adım atmış olacağız. Amacımız, şirket haline dönüşmüş, belirli amaca yönelmiş bir kulüp olarak lige başlamak. Çünkü buranın sürdürülebilir, aktif bir kulüp haline getirilmesi gerekiyor."

Konukoğlu, göreve gelirken Süper Lig'e yükselme konusunda Gaziantep kentine söz verdiğini hatırlatarak, "Çok şükür sözümüzü tuttuk. Bir sözüm daha var. O da şu; kulübü Süper Lig'de profesyonelce yürütülebilir hale getirmek. Bu işin peşini de bırakmayacağım. Daha sonra ise fikir sorulması halinde yardımcı olabileceğimiz şekilde, takımı daha iyi yerlere getirecek arkadaşlara görevimizi teslim edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA