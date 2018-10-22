Gazişehir Gaziantep'te Kerim Avcı Şoku

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te forma giyen Kerim Avcı'nın en az 3 hafta takımını yalnız bırakacağı açıklandı.

Gazişehir Gaziantep'te Kerim Avcı Şoku

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in  futbolcusu Kerim Avcı'nın, sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak  kalacağı bildirildi. 

Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli futbolcu Kerim Avcı'nın  Ümraniyespor maçında sakatlanarak oyuna devam edemediği hatırlatıldı.

Kerim Avcı'nın Gaziantep Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde yapılan  tetkikler sonucunda sol ayak bileğinde burkulmaya bağlı olarak dış yan bağlarında  zorlanma tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Oyuncumuzun tedavisine sağlık  ekibimizce başlanmış olup, tahmini 3 ile 4 hafta arasında forma giyemeyecektir.  Kerim Avcı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına  kavuşmasına temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Skorer

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