Gazişehir Gaziantep'te Kerim Avcı Şoku

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in futbolcusu Kerim Avcı'nın, sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli futbolcu Kerim Avcı'nın Ümraniyespor maçında sakatlanarak oyuna devam edemediği hatırlatıldı.

Kerim Avcı'nın Gaziantep Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucunda sol ayak bileğinde burkulmaya bağlı olarak dış yan bağlarında zorlanma tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmış olup, tahmini 3 ile 4 hafta arasında forma giyemeyecektir. Kerim Avcı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasına temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.