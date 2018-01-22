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Gazişehir Gaziantep-Samsunspor: 3-0

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Samsunspor'u 3-0 yendi.

Gazişehir Gaziantep-Samsunspor: 3-0

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Samsunspor'u 3-0 yendi. Gazişehir Gaziantepli futbolcular, gol sevinci sırasında asker selamı verdi.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Mehmet Ali Akkor

Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Jefferson (Dk. 81 Pierre Webo), Adama Ba (Dk. 72 Himmet Ertürk), Özgür Can Özcan, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Del Walle, Uğur Akdemir, Okan Derici (Dk. 68 Tugay Kaçar), Sinan Osmanoğlu

Samsunspor: Sifakis, Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Samaras, Kenan Karışık, Göksu Türkdoğan, Oğuz Gürbulak (Dk.73 Gökay İravul), Muhammet Beşir (Dk. 46 Ayite), Ahmet Cebe, Enes İslam İlkin (Dk.46 Chibuike), Erkam Reşmen

Goller: Dk. 28 Özgür Can Özcan (penaltı), Dk. 83 Del Walle, Dk. 89 Pierre Webo (penaltı)

Sarı kartlar: Dk. 32 Ercan Yazıcı, Dk. 45 Ahmet Cebe (Samsunspor), Dk. 79 Tugay Kaçar (Gazişehir Gaziantep) 

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Kaynak: Skorer

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