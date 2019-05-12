Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği Maçının Ardından

Spor Toto 1. Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 2-0 yenen Gençlerbirliği, bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyleyerek, kişisel hatalardan dolayı maçı kaybettiklerini söyledi.

Oyun kontrolünün sürekli kendilerinde olduğunu belirten Altıparmak, "İstemediğimiz ve beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maçın geneline baktığımızda her şey yapmak isteyen bir takımdık rakip sadece bir puan için gelmişti. Çok fazla çıkmadan oynayacaklarını biliyorduk. Maçın başından sonuna kadar isteğimizi,arzumuzu korusaydık galip geleceğimizi biliyorduk. Çokta pozisyon yakaladık. Kişisel hatalardan bugün golleri yedik yine kendi hatamızla topu kaptırdık ve ikinci golü yedik. Bugün çok istedik ve çok arzu ettik. Ama olmadı. Yediğimiz gollerle bugün mağlup olduk üzgünüz ama bunlar futbolun içinde olan şeyler" dedi.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ: TAKIMIN HAK ETTİĞİ YER SÜPER LİG

Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise, takımının Süper Lig'i hak ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Sezonun meyvesini topladığımız için mutluyuz. Gençlerbirliği camiası çok değerli bir camia. Hak ettiği yerin Süper Lig olduğunu düşünüyorum. Geldiğimiz günden itibaren oyuncu grubumuzla çok iyi bir sinerji yakaladık. Güzel bir birliktelik oluşturduk ve hep beraber takım bütünlüğünü yakalayarak mutlu sona ulaştık. Hiçbir başarı emeksiz olmaz başarı kolay olmadı. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra oyuncularımız bu maça motive etmek kolay olmadı. Oyuncularımız üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptılar. Gençlerbirliği camiasını istediği hedefleri hak ettiği hedeflere ulaştırdılar.Oyuncularımızla beraber güzel bir bütünlük yakalayarak güzel bir takımdaşlık olgusunu ortaya koyarak mutlu sona ulaştık."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mehmet Altıparmak'ın açıklamaları

İbrahim Üzülmez'in açıklamaları

- Gaziantep

Kaynak: DHA