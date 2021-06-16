Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği genel kurulu 23 Haziran'a ertelendi
Süper Lig ekibi Gaziantep'i bünyesinde bulunduran Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneğinin olağan seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 23 Haziran'a ertelendi.
Süper Lig ekibi Gaziantep'i bünyesinde bulunduran Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneğinin olağan seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 23 Haziran'a ertelendi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirilmesi beklenen genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadı.
Genel kurul, 23 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar