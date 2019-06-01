Gazişehir Gaziantep'e şampiyonluk bestesi

Bu yıl tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren Gazişehir Gaziantep için ozanlar beste yaptı.

Gazişehir Gaziantep'e şampiyonluk bestesi

Bu yıl tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren Gazişehir Gaziantep için ozanlar beste yaptı.

Gaziantep'te yaşayan Ozan Ali Dağcı, Spor Toto 1. Lig Play-off finalini kazanarak adını Spor Toto Süper Lig'e yazdıran Gazişehir Gaziantep için şarkı yazdı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan Gazişehir Gaziantep için şarkı besteleyen ozan Ali Dağcı, sazıyla birlikte parçayı seslendirdiği görüntüleri paylaştı.

Sosyal medyada yer alan görüntü büyük beğeni kazandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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