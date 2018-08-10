Gazişehir'de Serdar Deliktaş ile Yollar Ayrıldı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep’te golcü futbolcu Serdar Deliktaş ile yollar ayrıldı.

Gazişehir'de Serdar Deliktaş ile Yollar Ayrıldı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep'te golcü futbolcu Serdar Deliktaş ile yollar ayrıldı.

Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın oyuncularından Serdar Deliktaş ile yollarımız ayrılmıştır. Serdar Deliktaş'a takımımıza olan katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Geçen sezon devre arası Karabükspor'dan Gazişehir'e transfer olan ve sezonun ikinci yarısı lig ve kupada 10 maça çıkan Serdar Deliktaş bir gol atma başarısı gösterdi. Öte yandan Gazişehir Gaziantep ile yollarını ayıran Serdar Deliktaş Altınordu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. - GAZİANTEP

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