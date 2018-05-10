Gazişehir-Boluspor Maçının Hakemi Belli Oldu

Spor Toto 1. Lig'de oynanacak olan Gazişehir FK-Boluspor play-off yarı final ilk maçının hakemi belli oldu. Cuma günü saat 21.00'de Gaziantep Kalyon Stadından oynanacak kritik karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada maçın orta hakeminin Özgür Yankaya yardımcılarının ise Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay olduğu belirtilirken, Volkan Bayarslan'ın da dördüncü hakem olarak saha kenarında olacağı açıklandı. - GAZİANTEP