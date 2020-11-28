Gazintep FK, son dakikada yediği gol sonrası Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı

Gaziantep, son dakikasına 2-1 önde girdiği karşılaşmada Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Gaziantepli Oğuz Ceylan ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, kırmızı kart gördü.

Süper Lig'de 10. haftasında Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, son dakikada yediği golle galibiyeti kaçırdı.

Gaziantep, 19. dakikada Kevin Mirallas'ın golüyle öne geçerken, 48'de Oğuz Ceylan'ın kırmızı kartı sonrasında 10 kişi kaldı. 49. dakikada Adem Büyük maça dengeyi getirdi. Kırmızı siyahlılar, Jean Armel Kana-Biyik, 74. dakikada attığı golle takımını yeniden üstünlüğe taşıdı.

TARTIŞILAN POZİSYON

90+5'te Hafez'in sol kanattan yaptığı ortasına Semih Kaya kafayı vurdu, ardından altıpasta topu önünde bulan Topalli ağları havalandırdı. Gol pozisyonu VAR'da incelendi ve hakem Ali Palabıyık golü verdi. Yoğun itirazlar sonucunda Sumudica da 90+9'da kırmızı kart gördü.

Alınan bu sonucun ardından Gaziantep FK 15 puana yükselirken yenilmezlik serisini 9 maça taşıdı. Yeni Malatyaspor ise 12 puan oldu. Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, BAY geçecek. Malatyaspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek.