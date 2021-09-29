Gaziantep Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep Ticaret Borsası

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 9,50 liradan satıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 9,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Sert buğday ( Güneydoğu )Kg3,053,30
Sert buğday ( İç Anadolu )Kg2,953,12
Ekmeklik buğdayKg2,602,85
Çakır arpaKg2,532,55
Beyaz arpaKg2,482,50
Kırmızı kabuklu mercimekKg9,309,50
MısırKg2,732,74

AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri
Hedef üzerine mühimmat bırakabilen yerli mini İHA 'BOYGA' duyuruldu

Hedef üzerine mühimmat bırakabilen yerli mini İHA "BOYGA" duyuruldu

 Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Amelia Hamlin
Spor Valentin Rosier Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Ziya Selçuk Gazeteler Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gaziantep Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 12:32:20. #1.11#