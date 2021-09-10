Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında, çakır arpanın kilogramı 2,54 ile 2,55 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında, çakır arpanın kilogramı 2,54 ile 2,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sert buğday (Güneydoğu)
|Kg
|2,90
|3,20
|Sert Buğday (İç Anadolu)
|Kg
|2,82
|3,08
|Ekmeklik buğday
|Kg
|2,48
|2,75
|Çakır arpa
|Kg
|2,54
|2,55
|Beyaz arpa
|Kg
|2,52
|2,53
|Mısır
|Kg
|2,50
|2,52
Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal
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