Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında, kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,80 ila 9,90 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında, kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,80 ila 9,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sert buğday (Güneydoğu)
|Kg
|2,97
|3,34
|Ekmeklik buğday
|Kg
|2,42
|2,70
|Çakır arpa
|Kg
|2,58
|2,59
|Beyaz arpa
|Kg
|2,57
|2,58
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|9,80
|9,90
|Mısır
|Kg
|2,50
|2,55
Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal
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