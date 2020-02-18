Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 188 liradan satıldı.
18.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:26
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 188 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|51,00
|75,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|55,84
|70,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|188,00
|188,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-elek altı)
|Kg
|41,00
|41,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|135,00
|135,00
|Antep fıstığı (sıra içi)
|Kg
|100,00
|100,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|50,00
|70,00
|Menengiç
|Kg
|10,00
|10,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|19,74
|34,15
Kaynak: AA