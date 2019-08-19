Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 135 liradan satıldı.
19.08.2019 12:10
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 135 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|39,70
|40,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|57,50
|63,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|135,00
|135,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|110,00
|110,00
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,17
|2,96
|Pirinç (baldo)
|Kg
|6,22
|7,50
|Arpa
|Kg
|1,24
|1,24
|Buğday (dökerli)
|Kg
|1,30
|1,30
|Buğday
|Kg
|1,36
|1,95
|Kırık buğday
|Kg
|0,94
|1,10
Kaynak: AA