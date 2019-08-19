Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 135 liradan satıldı.

19.08.2019 12:10
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 135 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg39,70 40,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg57,5063,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg135,00 135,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg110,00110,00
Bulgur (pilavlık)Kg 2,172,96
Pirinç (baldo)Kg6,227,50
ArpaKg1,241,24
Buğday (dökerli)Kg1,301,30
Buğday Kg 1,36 1,95
Kırık buğday Kg0,941,10

Kaynak: AA
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