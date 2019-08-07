Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 115 ila 138 lira arasından satıldı.

07.08.2019 13:41
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 115 ila 138 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg115,00 138,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg40,89 41,29
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 57,0067,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg112,00 115,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg90,00 111,00
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg64,00 64,00
Kuru üzüm (siyah)Kg 17,50 17,50
Kırmızı pul biber Kg16,50 28,00
Dana eti (karkas)Kg 29,00 29,85
Buğday Kg1,52 1,78
Arpa Kg 1,19 1,19
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,10
3,30

Kaynak: AA
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